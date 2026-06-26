Mađar mu nikako ne odgovara na travnatoj podlozi: Kecmanović bez plasmana u polufinale turnira na Majorki

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u polufinale turnira na Majorki, pošto je poražen od mađarskog igrača Fabijana Marožana sa 4:6, 3:6.

Meč između Kecmanovića i Marožana, 51. i 62. igrača na ATP listi, trajao je sat i 17 minuta. Jedini brejk u prvom setu viđen je u 10. gemu, kada je Marožan iskoristio prvu brejk i set loptu. Kecmanović je bolje počeo drugi set i odmah napravio brejk, ali je već u narednom gemu Marožan izjednačio, da bi ključnu prednost napravio brejkom u osmom gemu. Mađar je tako bio bolji i u trećem odigranom meču ove dvojice tenisera na travnatoj podlozi. Prošle nedelje je