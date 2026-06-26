Nova reklama za SNS skup u subotu: Nije samo stranački događaj, već „narodno sabranje“

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević izjavio je danas da subotnji skup pred Vidovdan nije samo stranački događaj, već „narodno sabranje“ sa kojeg će, kako je naveo, biti predstavljeni politički ciljevi, platforma i naziv liste. „Ne mogu da kažem da je to samo stranački događaj, jer će biti prisutni ljudi koji nisu članovi nijedne stranke, ljudi snažnih patriotskih uverenja, koji su zabrinuti za ono što je Srbija doživela i kroz šta je prošla“,