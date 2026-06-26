Posle napada na tanker UN prekinule evakuaciju brodova kroz Ormuski moreuz

Pomorska organizacija UN (IMO) je prekinula evakuaciju brodova kroz Ormuski moreuz posle saopštenja britanske vojske da je jedan teretni brod danas pogođen projektilom kod obale Omana.

Šef IMO Gregor Dolinar je rekao da će sprovođenje plana da se zarobljeni brodovi pokrenu kroz moreuz biti odloženo dok IMO ne bude mogla da potvrdi garancije bezbednosti za evakuaciju. Teretni brod koji je putovao kroz Ormuski moreuz rutom koju su UN odobrile, danas je pogođen projektilom, saopštio je Britanski centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) i rekao da je brod oštećen, ali niko nije povređen i da nema štete po morski svet. Nije jasno ko je ispalio