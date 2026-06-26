Poznat prvi par nokaut faze Mundijala, a jasno je i na koga će Bosna i Hercegovina

Nakon mečeva poslednjeg kola u A i B grupi Svetskog prvenstva poznat je i prvi par šesnaestine finala.

Jedan od domaćina Mundijala Kanada, drugoplasirana iz B grupe, odmeriće snage na startu nokaut faze protiv drugoplasirane selekcije A grupe – Južne Afrike. Ovaj meče je na programu u nedelju, 28. juna, u 21 sat po centralnoevropskom vremenu u Los Anđelesu (podne po lokalnom). Teoretski još nije potvrđeno, ali se praktično zna, da će s elekcija Bosne i Hercegovine kao trećeplasirana iz B grupe u šesnaestini finala igrati protiv reprezentacije SAD. “Jenkiji” će