Razorni zemljotresi u Venecueli: 589 mrtvih, snimci katastrofe iz vazduha

Najmanje 589 ljudi je poginulo, a 2.900 povređeno u razornim zemljotresima u Venecueli, najnoviji su podaci zvaničnika.

Najnovije brojke objavila je privremena predsednica države Delsi Rodrigez. U prethodnom zvaničnom izveštaju bilo je rečeno da je broj poginulih najmanje 235, a povređenih 4.300. Dok broj žrtava raste, spasioci pokušavaju da dođu do ljudi koji su ispod ruševina zgrada. U Karakasu i obližnjem priobalnom gradu La Gvaira, čuju se ljudi kako dozivaju u pomoć ispod ruševina srušenih zgrada, javljaju BBC izveštači sa lica mesta. U manje od 60 sekundi, dva jaka