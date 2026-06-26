Razorni zemljotresi u Venecueli: 589 mrtvih, snimci katastrofe iz vazduha

Danas pre 2 sata  |  BBC News na srpskom
Razorni zemljotresi u Venecueli: 589 mrtvih, snimci katastrofe iz vazduha

Najmanje 589 ljudi je poginulo, a 2.900 povređeno u razornim zemljotresima u Venecueli, najnoviji su podaci zvaničnika.

Najnovije brojke objavila je privremena predsednica države Delsi Rodrigez. U prethodnom zvaničnom izveštaju bilo je rečeno da je broj poginulih najmanje 235, a povređenih 4.300. Dok broj žrtava raste, spasioci pokušavaju da dođu do ljudi koji su ispod ruševina zgrada. U Karakasu i obližnjem priobalnom gradu La Gvaira, čuju se ljudi kako dozivaju u pomoć ispod ruševina srušenih zgrada, javljaju BBC izveštači sa lica mesta. U manje od 60 sekundi, dva jaka
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