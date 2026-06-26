Razorni zemljotresi u Venecueli u manje od minut: Više od 180 mrtvih, blizu 1.500 povređenih

Danas pre 3 sata  |  BBC News na srpskom
Razorni zemljotresi u Venecueli u manje od minut: Više od 180 mrtvih, blizu 1.500 povređenih

Desetine ljudi su poginule, a stotine su povređene u razornom zemljotresu u Venecueli, rušeći zgrade i čitava naselja.

U manje od 60 sekundi, dva jaka zemljotresa pogodila su područje u blizini glavnog grada Karakasa. Najpre je zabeležen potres od 7,2, a potom i od 7,5 Rihtera zapadno od Karakasa, u kasno popodne. Drugi zemljotres bio je jedan od najjačih koji je pogodio ovu južnoameričku zemlju poslednjih decenija. Najmanje 188 ljudi je poginulo, a više od 1.500 je povređeno, rekla je privremena predsednica Delsi Rodrigez. Broj žrtava bi mogao značajno da se poveća kako se
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