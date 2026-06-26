Valter je branio Sarajevo, a Letu Štuke gitarski zvuk: Šaran za BBC o novom albumu i studentskim protestima

Danas pre 44 minuta  |  BBC News na srpskom
Valter je branio Sarajevo, a Letu Štuke gitarski zvuk: Šaran za BBC o novom albumu i studentskim protestima

Ako je jugoslovenski narodni heroj Vladimir Perić Valter branio Sarajevo do samog kraja Drugog svetskog rata, onda je grupa Letu Štuke verovatno jedna od onih koja je sačuvala gitarski zvuk bosanske prestonice u ovom veku.

Osnovao ju je još u drugoj polovini 1980-ih, srednjoškolac Dino Šaran – glava, brada i stvaralački pogon benda, da bi na višegodišnju pauzu otišli po izbijanju krvavog rata i opsade njihovog rodnog grada. I u takvim nemilim okolnostima našlo se mesta za svirku i snimanje pesama, doduše sa drugim bendom. „Kad si mlad, sve je lakše, pa čak i rat. „Bio je to jedan kreativan period, pevali smo sa šlemovima na glavama i pancirima – improvizacija života“, govori Dino
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