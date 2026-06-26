Vrhovni sud SAD dozvolio Trampu da ukine zaštitu migrantima iz Haitija i Sirije

Danas pre 6 sati  |  Beta
Vrhovni sud SAD dozvolio Trampu da ukine zaštitu migrantima iz Haitija i Sirije

Američki Vrhovni sud presudio je danas da administracija predsednika Donalda Trampa može da ukine zaštitu stotina hiljada haićanskih i sirijskih migranata koja im je dozvoljavala da godinama borave u SAD.

Presudom su prinačene prethodne odluke saveznih sudija kojim je vlada sprečena da ukine „Status privremene zaštite“ (Temporary Protected Status – TPS) za 350.000 ljudi iz Haitija i 6.100 iz Sirije. Država „Status privremene zaštite“ daje pojedincima rođenim u inostranstvu čije zemlje porekla ne mogu da ih prime zbog rata, prirodnih ili drugih katastrofa. Oni kojima se odobri taj status mogu da rade u SAD do 18 meseci uz mogućnost produženja tog perioda. Tokom tog
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