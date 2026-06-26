DžEKO oduševio navijače Bosne i Hercegovine! Emotivna poruka kapitena „zmajeva“

Kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko oglasio se nakon plasmana u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

BiH je pobedom nad Katarom napravila istorijski rezultat. Džeko je upisao jubilarni 150. nastup u dresu „zmajeva“, čime je dodatno učvrstio status najveće legende tamošnje reprezentacije. Dan nakon toga navijačima je preko društvenih mreža uputio emotivnu poruku. – Svaki nastup za Bosnu i Hercegovinu nosi posebnu težinu, a 150. dres ima značajno mesto u mom srcu. Presrećan i ponosan što smo izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije sveta. Hvala svima koji