DžEKO oduševio navijače Bosne i Hercegovine! Emotivna poruka kapitena „zmajeva“

Dnevnik pre 2 sata
DžEKO oduševio navijače Bosne i Hercegovine! Emotivna poruka kapitena „zmajeva“

Kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko oglasio se nakon plasmana u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

BiH je pobedom nad Katarom napravila istorijski rezultat. Džeko je upisao jubilarni 150. nastup u dresu „zmajeva“, čime je dodatno učvrstio status najveće legende tamošnje reprezentacije. Dan nakon toga navijačima je preko društvenih mreža uputio emotivnu poruku. – Svaki nastup za Bosnu i Hercegovinu nosi posebnu težinu, a 150. dres ima značajno mesto u mom srcu. Presrećan i ponosan što smo izborili plasman među 32 najbolje reprezentacije sveta. Hvala svima koji
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