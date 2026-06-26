Put najboljeg tenisera ikada ka novoj istoriji Vimbldona: Siner čeka Novaka u polufinalu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković započeće na Vimbldonu pohod na jubilarnu 25. gren slem titulu u karijeri, odnosno osmu na najprestižnijem turniru na travi.

Žreb nije bio previše naklonjen srpskom asu, koji je kao osmi teniser sveta u Londonu postavljen za sedmog nosioca. Đoković se našao u istoj polovini kostura sa prvim reketom sveta Janikom Sinerom, pa bi njihov potencijalni okršaj mogao da usledi već u polufinalu. Na startu turnira Đokovića očekuje duel sa Kinezom Vuom, dok bi već u drugom kolu mogao da odmeri snage sa Grkom Stefanosom Cicipasom, nekadašnjim višestrukim gren slem finalistom. Iako Cicipas poslednjih