Benzin poskupeo dva dinara, dizel košta kao i sedmicu ranije

Ekapija pre 3 sata
Benzin poskupeo dva dinara, dizel košta kao i sedmicu ranije

Ilustracija (Foto: Anna Moskvina/shutterstock.com) Cena benzina u narednih sedam dana biće veća nego u sedmici za nama, dok je sitaucija sa dizelom drugačija.

Naime, bezolovni benzin u predstojećih sedam dana plaćaće se dva dinara više za litar nego prethodne nedelje, pa će tako litar ovog goriva stajati 193 dinara. Sa druge strane, cena evrodizela biće nepromenjena pa će u narednim danima i dalje ovo gorivo koštati 217 dinara. Ove cene na snazi će biti do narednog petka.
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