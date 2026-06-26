Čučković: Beograd spreman za sutrašnji skup, obezbeđeno 60 cisterni sa vodom

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Čučković: Beograd spreman za sutrašnji skup, obezbeđeno 60 cisterni sa vodom

Gradski menadžer Miroslav Čučković izjavio je da su gradske službe maskimalno angažovane kako bi skup ''Srbija jedna porodica'', koji će sutra biti održan na platou ispred Narodne skupštine, protekao u najboljem redu i naveo da je zbog najavljenih visokih temperatura obezbeđeno 60 cisterni sa vodom.

Čučković je rekao da je od jutros zona od Trga Nikole Pašića do Pravnog fakulteta zatvorena za saobraćaj i da će u toku dana biti zatvoren i deo Takovske ulice i Ulice Kneza Miloša, a da će sutra pre podne biti zatvoren i Brankov most. ''Očekujemo da više od 100.000 ljudi iz Srbije dođe u centralnu zonu Beograda i mi ćemo biti dostojni domaćini takvog događaja. Sukcesivno ćemo zatvarati pojedine ulice kako bi događaj protekao u najboljem redu'', rekao je Čučković
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