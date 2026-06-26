Kriza na bliskom istoku irgc saopštila da će odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan

Iran je pucao na teretni brod za koji je ranije objavljeno da je pogođen projektilom dok je pokušavao da prođe kroz Ormuski moreuz, izjavila su dva američka zvaničnika, koji su za Rojters govorili pod uslovom anonimnosti.

Iranska vladina agencija koja reguliše tranzit kroz Ormuski moreuz (PGSA) saopštila je da ne može da garantuje bezbednost brodova koji putuju van ruta koje je utvrdio Teheran. Ključni događaji: Kac: Izrael se protivi povlačenju iz bezbednosnih zona u Libanu, Siriji i Gazi Rojters: Iran pucao na teretni brod u Ormuskom moreuzu PGSA:Iran ne garantuje bezbednost u Ormuskom moreuzu van utvrđenih ruta Kako je protekao jučerašnji dan pročitajte u našem jučerašnjem blogu