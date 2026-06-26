Transparentnost Srbija: Izmene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti bez mišljenja ODIHR

Predlog izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji je vlast predstavila kao usklađivanje sa preporukama ODIHR-a, prema oceni Transparentnosti Srbija ne ispunjava taj cilj.

Organizacija upozorava da je zakon upućen u skupštinsku proceduru pre nego što je ODIHR dao mišljenje, dok ključni problemi u nadzoru, sankcijama i ograničenju troškova kampanje ostaju nerešeni. Predlog izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, ne samo da ne ispunjava preporuke ODIHR, zbog čega se navodno donosi, već je podnet i pre nego što je ODIHR o njemu dao mišljenje, ocenjuje Transparentnost Srbija. "U situaciji kada čak i najočiglednija kršenja