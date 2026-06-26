Dvostruki svetski prvak na ivici provalije: Svetska fudbalska zvezda vodi pobunu protiv čuvenog trenera!

Hot sport pre 2 sata
Dvostruki svetski prvak na ivici provalije: Svetska fudbalska zvezda vodi pobunu protiv čuvenog trenera!

Dođe sukob kad mu vreme nije! Velike tenzije potresaju reprezentaciju Urugvaja pred odlučujuću utakmicu sa Španijom na Svetskom prvenstvu.

Prema navodima urugvajskih medija, nezadovoljnu grupu predvode Federiko Valverde, Rodrigo Bentankur, Manuel Ugarte i Serhio Ročet. Četvorica iskusnih reprezentativaca navodno su zatražila razgovor nasamo sa selektorom Marselom Bijelsom, kojem su preneli da nisu zadovoljni načinom rada, intenzitetom treninga i taktičkom pripremom za duel odluke. Igrači smatraju da bi protiv Španije trebalo postaviti niži odbrambeni blok i tražiti priliku iz kontranapada. Bijelsa,
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