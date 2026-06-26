Pobeda koja će se prepričavati: Bez promene pozicija u Grupi E, ali Ekvador ima razloga da slavi!

Savladali Nemačku za prolaz u nokaut fazu! Ekvador je napravio jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg toka Svetskog prvenstva, pošto je u poslednjem kolu Grupe E savladao Nemačku sa 2:1 i izborio plasman u nokaut fazu.

Južnoamerička selekcija je posle velikog preokreta stigla do četiri boda i kao trećeplasirani tim obezbedila mesto u narednoj rundi Mundijala, dok su „Panceri“ završili takmičenje. Nemačka je odlično otvorila utakmicu i povela već u drugom minutu. Florian Virc je sjajno proigrao Leroja Sanea, koji je rutinski savladao golmana Ekvadora za 1:0. Ipak, odgovor Ekvadora stigao je veoma brzo. Već u devetom minutu Angulo je spektakularnim udarcem zatresao mrežu i doneo