Taktika ili nešto drugo po sredi? Norveška napada Francusku bez Halanda i Odegarda!

Norvežani već obezbedili nokaut fazu! Norveška bi u meču poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva protiv Francuske mogla da nastupi bez svojih najvećih zvezda.

Kako prenose norveški mediji bliski reprezentaciji, među kojima je i NRK.no, selektor Stole Solbaken ozbiljno razmatra da odmori kapitena Martina Odegarda i najboljeg strelca Erlinga Halanda. Prema istim navodima, obojica bi utakmicu trebalo da počnu sa klupe, dok će stručni štab pružiti priliku pojedinim fudbalerima koji su do sada imali manju minutažu. Solbaken je i ranije najavio mogućnost većih rotacija u sastavu, a očekuje se da će ih sprovesti upravo protiv