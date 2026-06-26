Aleksandar Radić napustio Srbiju zbog pretnji i ugroženosti porodice

IndeksOnline pre 6 sati
Aleksandar Radić napustio Srbiju zbog pretnji i ugroženosti porodice

Aleksandar Radić, građanin Srbije, odlučio je da napusti zemlju nakon što je njegovu ćerku, koja uskoro puni 16 godina, stavio na meti neprijatelja.

Ovu odluku obrazložio je u pisanoj izjavi agenciji Beta, navodeći da je razlog za bekstvo pretnje i opasnost po bezbednost njegove porodice. Radić je istakao da je tokom utorka 23. juna, TV Informer prikazao snimke njegove ćerke na praćenju, uključujući i snimke koje prikazuju njega kako čeka u parku dok ona obavlja svoje obaveze. Dodao je da je njegovoj porodici pretila opasnost i da je zbog toga odlučio da se odseli iz Srbije. Radić je u izjavi naveo da je
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