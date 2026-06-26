ARSENAL FEST: Prvi dan obeležili THE CARDIGANS i prvi festivalski nastup JAKOVA JOZINOVIĆA

InfoKG pre 2 sata  |  InfoKG
ARSENAL FEST: Prvi dan obeležili THE CARDIGANS i prvi festivalski nastup JAKOVA JOZINOVIĆA
Prvo veče 16. Arsenal Festa opravdalo je očekivanja hiljada posetilaca koji su ispunili prostor Kneževog arsenala u Kragujevcu i uživali u programu na tri festivalske bine. Od power metala i kultnih hitova domaćeg rokenrola, preko bezvremenskog švedskog popa, pa sve do najtrđih rifova i intimnih kantautorskih nastupa, festival je još jednom pokazao zašto već 16 godina zauzima posebno mesto na regionalnoj muzičkoj mapi. Program na Main Stage-u otvorila je finska
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