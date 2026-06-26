Stigle nove cene goriva: Benzin poskupeo, cena dizela nepromenjena

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih sedam dana.

Litar evrodizela će do petka, 03. jula na pumpama koštati maksimalno 217 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 193 dinara za litar. Maksimalna cena litra evrodizela u proteklih nedelju dana iznosila je 217 dinara, a benzina evropremijum BMB 95 bila je 191 dinar. Nove cene goriva Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviće 03. jula 2026. godine.