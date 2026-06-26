Ben Gvir traži prekid primirja u Libanu posle ranjavanja izraelskih vojnika

Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir pozvao je na prekid primirja sa Libanom nakon što su u napadu na jugu te zemlje ranjena četiri izraelska vojnika, dok je premijer Benjamin Netanjahu poručio da Sjedinjene Američke Države podržavaju pravo Izraela na samoodbranu.

Foto: AP Photo/Oren Ziv, File "Ima vojnika koji su ranjeni. Možemo da napadnemo i bombardujemo stotine ciljeva", rekao je Ben Gvir, osvrćući se na incident u kojem su povređena četiri pripadnika izraelske vojske, navodi Ynet. Tokom sednice izraelskog bezbednosnog kabineta, Ben Gvir je taj incident ocenio kao "priliku da sporazum propadne". Iako njegov predlog nije dobio podršku na sednici, drugi ministri su, prema navodima medija, izrazili nezadovoljstvo zbog