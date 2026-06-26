Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na 920, najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina

Insajder pre 4 sati  |  Tanjug
Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na 920, najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli povećao se na 920, a povređenih na 3.360, saopštio je danas predsednik Narodne skupštine te zemlje Horhe Rodrigez.

Foto: AP Photo/Pedro Mattey On je rekao da su u zemljotresima srušene ili oštećene najmanje 383 zgrade, kao i da su najmanje 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina, preneo je CNN. Rodrigez je naveo da je u državi La Gvaira, koja je najteže pogođena, raspoređena vojska i savetovao građanima da ne putuju u to područje kako bi spasilačke ekipe mogle efikasno da obavljaju posao. Venecuelu su u noći između srede i četvrtka pogodila dva snažna zemljotresa jačine 7,2
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