Evroliga zvanično i naredne sezone sa 20 klubova, Bešiktaš zamenio Monako

Košarkaška Evroliga će se i zvanično naredne sezone igrati sa 20 klubova, a jedina promena je da je Bešiktaš zamenio Monako, potvrdili su danas čelnici takmičenja.

Foto: AP Photo/Thanassis Stavrakis Učesnici Evrolige naredne sezone su starosedeoci Olimpijakos, Partizan, Crvena zvezda, Pariz, Efes, Asvel, Baskonija, Dubai, Olimpija Milano, Barselona, Bajern, Fenerbahče, Hapoel Tel Aviv, Makabi Tel Aviv, Panatinaikos, Real, Valensija, Virtus i Žalgiris, kao i Bešiktaš, koji je dobio mesto umesto Monaka. Bešiktaš je poraženi finalista Evrokupa, ali je francuski Burg odlučio da ostane u Evrokupu. Monako će se, takođe zbog