Radić: Napustio sam zemlju kada su objavili snimke moje maloletne kćerke na televiziji

Insajder pre 7 sati  |  Beta
Radić: Napustio sam zemlju kada su objavili snimke moje maloletne kćerke na televiziji

Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je da je napustio zemlju nakon što su provladini mediji objavili video snimke njegovog praćenja na kojima je snimljena i njegova maloletna kćerka.

Foto: Beta/Vojkan Kostić "Na meti se našla moja kćerka koja za nekoliko dana puni 16 godina. U utorak 23. juna TV Informer je prikazao nju na snimcima praćenja, a tokom tog dana pustili su sveže snimke kako čekam u parku da ona završi neke obaveze. Šta učiniti kada je neprijatelja puno i ugroze vam dete? Otišli smo u inostranstvo", naveo je Radić u pisanoj izjavi agenciji Beta. On je dodao da je očekivao "udar Srpske napredne stranke i Vojno-bezbednosne agencije"
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