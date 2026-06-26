Bomba u ponoć! Željko Obradović krade Crvenoj zvezdi igrača?

Era Željka Obradovića na klupi Panatinaikosa donosi velike promene u sastavu grčkog velikana, a rekonstrukcija tima za sezonu 2026/27 uveliko traje.

Nakon što su kao prva pojačanja predstavljeni Mustafa Fal i Branko Badio, klub iz Atine nastavlja potragu za igračima koji bi dodatno ojačali roster. Prema pisanju grčkog portala "SPORT24", naredna velika želja trofejnog stručnjaka je iskusni centar Džoel Bolomboj, koji je ovog leta postao slobodan agent nakon isteka ugovora sa Crvenom zvezdom. Bolomboj je prethodne dve sezone proveo u redovima beogradskih crveno-belih, ali se očekuje da saradnja neće biti