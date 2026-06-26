Crno-beli u poslednjem šeširu pred žreb za Ligu šampiona! Partizan posle 13 godina u elitnom takmičenju, evo kako izgledaju šeširi!

Partizan se u Ligu šampiona vraća nakon 13 godina, a pored crno-belih u četvrtom šeširu se nalaze danski Orhus, skopski Vardar, Celje Pivovarna Laško, švajcarski Krins i švedski Kristijanstad.

To znači da Partizan neće moći da igra sa nabrojanim timovima, a za protivnike će imati timove iz prva tri šešira. U prvom šeširu se nalazi aktuelni evropski prvak Barselona, danski Olborg, Nant, Magdeburg, mađarski Vesprem i Sporting iz Lisabona. U drugom šeširu smeštena su po dva francuska kluba (Pari Sen Žermen i Monpelje), dva nemačka kluba (Fikse Berlin, Melsungen), kao i Pik Segedin i poljski tim Industrija Kjelce. Treći šešir predvodi Zagreb, a tu su i