Edin Džeko se našao u centru skandala, pa otvorio dušu! Oglasio se na mrežama i poslao poruku koja odzvanja: Jedna stvar posebno bode oči!

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obezbedila je plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva, gde je čeka duel sa selekcijom SAD.

Međutim, poslednji meč grupne faze obeležilo je vidno nezadovoljstvo Edina Džeka. Najbolji fudbaler u istoriji "zmajeva" burno je reagovao nakon što je zamenjen u 64. minutu, a situacija je eskalirala posle utakmice kada je ušao u sukob sa pomoćnim trenerom Mirkom Hrgovićem. Nakon što se prvobitno oglasio samo kratkom porukom na društvenim mrežama, kapiten BiH je sada na svom Instagram profilu podelio galeriju fotografija sa meča protiv Katara, fokusirajući se na