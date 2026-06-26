Hrvatska u neverici: Japan i Švedska doneli loše vesti za Vatrene

Kurir pre 54 minuta
Hrvatska u neverici: Japan i Švedska doneli loše vesti za Vatrene

Odigrane su poslednje utakmice u Grupi F na Svetskom prvenstvu.

Holandija je savladala Tunis sa 3:1 i osigurala prvo mesto, dok su Japan i Švedska podelili bodove - 1:1. Japanci su zauzeli drugo mesto, dok je Švedska treća. Holandija će u šesnaestini finala igrati protiv Maroka, dok će Japan biti rival Brazila. Švedska čeka svog rivala kao jedna od trećeplasiranih ekipa koja je prošla dalje. Remi Japana i Švedske je loš rasplet za Hrvatsku. Ako Hrvatska odigra nerešeno sa Ganom, završiće kao treća sa četiri boda i ide ispod
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Pulišić se ispromašivao: Turska ima dosta sreće, a o drugom meču da ne pričamo...

Pulišić se ispromašivao: Turska ima dosta sreće, a o drugom meču da ne pričamo...

Nova pre 5 minuta
Paragvaj i Australija odigrali da svi budu srećni

Paragvaj i Australija odigrali da svi budu srećni

B92 pre 5 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Francuska - Norveška na Svetskom prvenstvu

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Francuska - Norveška na Svetskom prvenstvu

Telegraf pre 4 minuta
Sada i zvanično: Bosna i Hercegovina saznala rivala u nokaut fazi Svetskog prvenstva

Sada i zvanično: Bosna i Hercegovina saznala rivala u nokaut fazi Svetskog prvenstva

Nova pre 1 sat
Holandija samlela Tunis za 7 minuta: Bruka Afrikanaca na Mundijalu, "oranje" ide na megdan Maroku

Holandija samlela Tunis za 7 minuta: Bruka Afrikanaca na Mundijalu, "oranje" ide na megdan Maroku

Mondo pre 14 minuta
Japan nije hteo da izgubi da izbegne Brazil: Ponovo se igrali fudbala sa Evropljanima i sebi napravili problem

Japan nije hteo da izgubi da izbegne Brazil: Ponovo se igrali fudbala sa Evropljanima i sebi napravili problem

Mondo pre 29 minuta
Kanada prvi domaćin Mundijala koji će nokaut fazu igrati van svojih granica

Kanada prvi domaćin Mundijala koji će nokaut fazu igrati van svojih granica

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoHrvatskaBrazilHolandijaMarokoTunisGanaJapanŠvedska

Sport, najnovije vesti »

Najgori meč Mundijala, pa haos u 93. minutu: Paragvaj i Australija režirali dramu u poslednjim sekundama

Najgori meč Mundijala, pa haos u 93. minutu: Paragvaj i Australija režirali dramu u poslednjim sekundama

Mondo pre 4 minuta
Pulišić se ispromašivao: Turska ima dosta sreće, a o drugom meču da ne pričamo...

Pulišić se ispromašivao: Turska ima dosta sreće, a o drugom meču da ne pričamo...

Nova pre 5 minuta
Prenos, Paragvaj - Australija: Drama dostiže vrhunac, ulazimo u samu završnicu!

Prenos, Paragvaj - Australija: Drama dostiže vrhunac, ulazimo u samu završnicu!

Večernje novosti pre 5 minuta
UŽIVO Amerikanci žele 3/3, ali prete i Turci - "nula" u San Francisku

UŽIVO Amerikanci žele 3/3, ali prete i Turci - "nula" u San Francisku

B92 pre 5 minuta
Paragvaj i Australija odigrali da svi budu srećni

Paragvaj i Australija odigrali da svi budu srećni

B92 pre 5 minuta