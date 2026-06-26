Hrvatska u neverici: Japan i Švedska doneli loše vesti za Vatrene

Odigrane su poslednje utakmice u Grupi F na Svetskom prvenstvu.

Holandija je savladala Tunis sa 3:1 i osigurala prvo mesto, dok su Japan i Švedska podelili bodove - 1:1. Japanci su zauzeli drugo mesto, dok je Švedska treća. Holandija će u šesnaestini finala igrati protiv Maroka, dok će Japan biti rival Brazila. Švedska čeka svog rivala kao jedna od trećeplasiranih ekipa koja je prošla dalje. Remi Japana i Švedske je loš rasplet za Hrvatsku. Ako Hrvatska odigra nerešeno sa Ganom, završiće kao treća sa četiri boda i ide ispod