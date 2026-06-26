Jedna linija se privremeno ukida: Menjaju se trase gradskog prevoza zbog radova u Beogradu, saobraćaj preusmeren na više pravaca

Najavljeni radovi na redovnom održavanju u više ulica na Zvezdari i Rakovici od danas do 2. jula dovešće do izmena u radu pojedinih linija javnog gradskog prevoza.

Izvođenje radova na redovnom održavanju u Učiteljskoj ulici na Zvezdari, na delu od Dr Velizara Kosanovića do Čačanske, kao i u Marčanskoj, na delu od Učiteljske do Mis Irbijeve, prouzrokovaće od danas do 2. jula izmene u režimu rada javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz. Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, pri čemu će linije javnog prevoza saobraćati na sledeći način. Privremeno se ukida trolejbuska linija 21,