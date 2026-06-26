Kreće sadnja 125 stabala: Odobrena sredstva za ozelenjavanje sportskog kompleksa "Čika Dača" u Kragujevcu

Grad Kragujevac obezbedio je sredstva za nastavak ozelenjavanja kompleksa " Čika Dača“, nakon što je projekat pošumljavanja podržan na konkursu Ministarstva zaštite životne sredine.

Ugovori o sufinansiranju projekata ozelenjavanja i zaštite prirodnih resursa potpisani su u Palati Srbija, a u ime Grada Kragujevca dokument je potpisao zamenik gradonačelnika Dejan Ružić. Za projekat pod nazivom "Sadnjom do zdravijeg grada – pošumljavanje kompleksa Čika Dača" gradu je odobreno milion dinara, što predstavlja 80 odsto ukupne vrednosti investicije. Uz sredstva iz gradskog budžeta, za realizaciju ovog projekta biće izdvojeno ukupno 1,25 miliona