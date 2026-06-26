Ogromna pomoć Ukrajini: Na konferenciji u Poljskoj potpisano 160 sporazuma vrednih preko 10 milijardi evra

Kurir pre 3 sata  |  Agencije
Ogromna pomoć Ukrajini: Na konferenciji u Poljskoj potpisano 160 sporazuma vrednih preko 10 milijardi evra
Na Konferenciji o obnovi Ukrajine u Gdanjsku, potpisano je 160 sporazuma koji su vredni preko 10 milijardi evra i koji podrazumevaju nova partnerstva u odbrambenoj industriji i energetskom sektoru, izjavila je premijerka Ukrajine Julija Sviridenko. "160 sporazuma koji su potpisani ove godine, vrednih preko 10 milijardi evra, rezultat su svakodnevnog rada predsednika Volodimira Zelenskog i celog ukrajinskog tima", rekla je Sviridenko u objavi na Telegramu, prenosi
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