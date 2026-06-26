Rade Bogdanović žestoko udario na ženu sudiju: "Da ne bih navukao neko udruženje protiv sebe..."

Kurir pre 1 sat
Rade Bogdanović žestoko udario na ženu sudiju: "Da ne bih navukao neko udruženje protiv sebe..."

Rade Bogdanović, fudbalski analitičar, žestoko se obrušio na Tori Penso, glavnog sudiju meča Ekvador - Nemačka.

Ekvador je slavio sa 2:1 i tako obezbedio nokaut fazu. Međutim, u prvi plan je izbila Tori Penso, jedna od nekoliko žena sudija. Amerikanka je često svojim odlukama iritirala fudbalere oba tima, a to nije promaklo iskusnog oku Bogdanovića. - Mislim da sudija nije na nivou Svetskog prvenstva. Da me žene pogrešno ne shvate i da ne bih navukao neko udruženje protiv sebe. Ovo je profesionalno. Stvarno je loše odradila posao i treba bolje da se spremi. Kao i VAR. Ali,
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