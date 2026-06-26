Rubio: "Amerika ne želi sporazum s Iranom po svaku cenu"

Kurir pre 28 minuta  |  Beta)
Rubio: "Amerika ne želi sporazum s Iranom po svaku cenu"

Na turneji po zemljama Persijskog zaliva, šef američke diplomatije Marko Rubio izjavio je da sporazum sa Iranom "ne treba postići po svaku cenu", posebno strahujući od "potpunog haosa" ako bi Teheran uveo naplaćivanje prolaza kroz Ormuski moreuz. - Čak i ako želimo sporazum, ne želimo sporazum po svaku cenu - rekao je Rubio u Bahreinu.

On se osvrnuo na situaciju u Ormuskom moreuzu, glavnoj tački spora. Iranrazmatra uvođenje takse, koja nije postojala pre rata. Vašington je kategorično odbacio tu mogućnost. - Ako prihvatimo da se korišćenje međunarodnog plovnog puta može naplaćivati samo zato što je blizu naše teritorije, to će se proširiti svetom poput epidemije - upozorio je američki državni sekretar. Islamska revolucionarna garda, ideološka vojska Irana, upozorila je ranije na svaki
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