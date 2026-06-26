Skoro 50 miliona dinara za medicinsku opremu: Dom zdravlja "Novi Sad" kupuje novi mamograf i RTG aparat, rok isporuke 150 dana

Dom zdravlja "Novi Sad" kupuje medicinsku opremu ukupne vrednosti vrednosti 49.393.625 dinara, odnosno to je procenjena vrednost javne nabavke.

Odeljenje RTG dijagnostike dobiće novi mamograf, vredan 22.730.125 dinara, kao i RTG aparat, koji će, kako je procenjeno, koštati 26.663.500 dinara. Kako se iz dokumentacije objavljene na Portalu javnih nabavki vidi rok za isporuku dobara, tačnije realizaciju ugovora je najviše 150 dana od potpisivanja sporazuma. - Ugovorena cena obuhvata sve prateće troškove i usluge koji su vezani za realizaciju ugovora - demontažu postojećih uređaja, instalaciju i puštanje u rad