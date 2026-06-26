Teheran poslao upozorenje! IRIC zapretila brodovima koji se ne budu pridržavali "odgovarajućih mera", a ovo je jedina dozvoljena ruta za prolaz!

Kurir pre 56 minuta  |  Beta)
Teheran poslao upozorenje! IRIC zapretila brodovima koji se ne budu pridržavali "odgovarajućih mera", a ovo je jedina…

Islamska revolucionarna garda, ideološka vojska Irana, upozorila je na svaki nedozvoljeni prolaz kroz Ormuski moreuz i zapretila brodovima koji se ne pridržavaju "odgovarajućih mera".

Budućnost Ormuskog moreuza, strateškog plovnog puta za trgovinu, koji je Iranzatvorio tokom rata, ostaje sporna tačka u razgovorima između Teherana i Vašingtona. Iran razmatra uvođenje putarine, koja nije postojala pre rata, dok se Sjedinjene Američke Države protive tome, tvrdeći da je to "međunarodni plovni put", iako se vode moreuza graniče i sa Iranom i sa Omanom. - Jedina ovlašćena ruta za prolaz kroz Ormuski moreuz je ona koju je objavila Islamska Republika
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