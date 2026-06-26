Totalni kolaps reprezentacije na Mundijalu! Zvezda Reala predvodi pobunu! "Ludak" oterao fudbalere sa sastanka pred meč odluke!…

i Saudijske Arabije osvojio samo dva boda, pa ćemu za plasman u nokaut fazu, u slučaju da utakmica Zelenortskih Ostrva i Saudijske Arabije ne završi nerešenim ishodom, biti potrebna pobeda protiv Španije.

A, najava odlučujuće utakmice nije dobra. U reprezentaciji Urugvaja je došlo do sukoba na relaciji selektor - igrači. Prema izveštajima urugvajskih medija, došlo je do pobune u nacionalnom timu. Grupa fudbalera je ušla u verbalni sukob sa selektorom Marselom Bijelsom, a predvodnici su navodno Federiko Valverde, prva zvezda i kapiten ekipe i golman Serghio Roše. Fudbaleri su zahtevali promenu taktike u odnosu na prva dva meča. Tražili su da sistem bude prilagođen