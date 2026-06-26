Zbog Edina Džeka ova lepotica je sve ostavila: Rodila mu četvoro dece, ono na šta je bila spremna za njega da učini, niko nije ni slutio...Ovako ga je osvojila

Zmajevi su velikom pobedom protiv Katara, zakazali duel sa SAD, a prethodno su remizirali sa Kanadom i poraženi od Švajcarske.

U centru pažnje kad je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine je legendarni kapiten Edin Džeko najbolji igrač Zmajeva u poslednjih 30 godina. Baš uoči prvog meča na Mundijalu protiv Kanade, Edinova supruga Amra podelila je ljupku fotografiju koja je na Instagramu prikupila više od 48,4 hiljade lajkova za dan. Najveća snaga nacionalnom timu BiH su porodice fudbalera, a supruga kapitena Edina Džeka je pokazala kako je fudbaler Šalkea ispraćen na jednu od