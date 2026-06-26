Bacili ručnu bombu na porodičnu kuću u Nehruovoj: Uhapšena trojica osumnjičenih, za četvrtim se traga

Mondo pre 56 minuta  |  Tamara Birešić
Bacili ručnu bombu na porodičnu kuću u Nehruovoj: Uhapšena trojica osumnjičenih, za četvrtim se traga
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili tri osobe zbog sumnje da su 5. juna aktivirali i bacili ručnu bombu na jednu porodičnu kuću u Nehruovoj ulici na Novom Beogradu. Zbog sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet
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