Beograđani, obratite pažnju: Velike izmene u gradskom prevozu, neke linije potpuno ukinute (foto)

Zbog održavanja manifestacije, od danas, 26. juna od 4 časa do 29. juna u 4 časa biće zatvoren deo centralnih beogradskih ulica, zbog čega su uvedene izmene u radu tramvajskih, trolejbuskih, autobuskih i minibus linija javnog prevoza.

Dodatne izmene biće na snazi i 27. juna od 15 časova. Tokom održavanja manifestacije, od 26. juna u 4.00 časa do 29. juna u 4.00 časa, za saobraćaj su zatvorene sledeće ulice: Zbog zatvaranja ovih saobraćajnica izmenjen je režim rada više linija javnog gradskog prevoza. Bulevar despota Stefana - Cvijićeva - Starine Novaka - Profesora Mihaila Đurića - Beogradska - Trg Slavija - Nemanjina - Kneza Miloša, pa redovnom trasom. Trg Republike - Kolarčeva - Terazije -