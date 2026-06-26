"Ovo ja plaćam!": Vučić poručio piće za sve, pa i sam uzeo pivo (video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić susreo se večeras nadomak Inđije sa građanima koji pešače iz Novog Sada i drugih gradova ka Beogradu kako bi prisustvovali velikom skupu "Srbija jedna porodica", koji će biti održan sutra na platou ispred Doma Narodne skupštine. "Posle toliko pređenih kilometara, red je bio da malo odmore noge, saberu utiske i nasmeju se. Žuljevi prođu, ali ovakvo zajedništvo i dobro raspoloženje ostaju. P.S. Ako ne možes da ih pobediš, ti im se