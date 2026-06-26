Pakao tek počinje: RHMZ objavio hitno upozorenje za celu Srbiju, stižu temperature do 39°C

Mondo pre 27 minuta  |  Uroš Matejić
Pakao tek počinje: RHMZ objavio hitno upozorenje za celu Srbiju, stižu temperature do 39°C

Republički hidrometeorološki zavod Srbije je u petak, 26. juna 2026. godine u 05:05 časova, izdao upozorenje na veoma visoke temperature koje će zahvatiti veći deo Srbije u periodu od 26. juna do 2. jula 2026. godine.

Prema prognozi, danas se očekuju maksimalne temperature od 32 do 36°C, dok će od subote i tokom narednih dana u većini mesta biti između 35 i 39°C. Toplotni talas zadržaće se tokom vikenda i početkom sledeće sedmice, uz veoma izražen osećaj sparine i visoke temperature tokom celog dana. Pored ekstremne vrućine, RHMZ upozorava i na veoma visok rizik od nastanka i širenja požara na otvorenom. Dugotrajan period bez značajnijih padavina i deficit vlage u zemljištu
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