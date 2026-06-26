U Americi završen najveći transfer na svetu: Nejmar, Mbape, pa Eliot Anderson

Mondo pre 46 minuta  |  Mladen Šolak
U Americi završen najveći transfer na svetu: Nejmar, Mbape, pa Eliot Anderson

Mančester siti kupio je vezistu Notingem Foresta Eliota Andersona za 134,6 miliona evra.

Po njega će predstavnici "građana" doći u američku bazu reprezentacije Engleske na Svetskom prvenstvu, u Preri Vidližu u Kanzasu. Tom prilikom biće sprovedeni i lekarski pregledi, posle čega će fudbaler iz Vitli Beja na severu Engleske postati jedan od najplaćenijih u istoriji fudbala. Siti će oboriti klupski rekord ovim transferom, jer je dosad najskuplje platio Džeka Griliša Aston vili u sezoni 2021/22 - 117,5 miliona. Ako su tačni nezvanični navodi da je iznos
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