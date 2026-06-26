Žena se porodila pod ruševinama u Venecueli: Snimak dirljivog trenutka obišao svet (Video)

Usred haosa koji je izazvao niz snažnih zemljotresa u Venecueli, jedna žena porodila se ispod ruševina srušene zgrade.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vidi se kako žena leži na improvizovanoj nosiljci okružena ljudima, dok joj druga žena pomaže pri porođaju. Nekoliko trenutaka kasnije začuo se plač novorođenčeta, koje je potom umotano u ćebe, dok su okupljeni pokušavali da zbrinu i majku. Prema poslednjim podacima, potvrđena je smrt najmanje 589 osoba, gotovo 3.000 ljudi je povređeno, dok se oko 57.000 vodi kao nestalo. Američki geološki zavod procenjuje da bi konačan broj