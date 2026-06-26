Evropske demokrate: Zemlja koja zastrašuje novinare ne približava se EU - ona se udaljava od nje

N1 Info pre 50 minuta  |  FoNet
Evropske demokrate: Zemlja koja zastrašuje novinare ne približava se EU - ona se udaljava od nje

Evropska demokratska partija (EDP) ocenila je da najnoviji napadi na nezavisne novinare u Srbiji potvrđuju ono što Evropa više ne može da ignoriše - da Srbija pod predsednikom Aleksandrom Vučićem sve dublje klizi u autoritarizam, jasno kršeći vrednosti i obaveze koje su u osnovi njenog procesa pristupanja Evropskoj uniji.

U saopštenju EDP navedeno je da policijski poziv izdat glavnom i odgovornom uredniku novinske agencije Beta Vojkanu Kostiću dok je izveštavao o navodima o upotrebi zvučnog oružja protiv demonstranata, predstavlja očigledan čin političkog zastrašivanja. Osim toga, EDP ističe da i vandalizam usmeren na automobil sina novinara Dinka Gruhonjića označava duboko zabrinjavajuću eskalaciju. Prema oceni EDP, kada oni na vlasti zastrašuju ne samo novinare već i njihove
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