Kancelarija UN za drogu i kriminal: Tehnološki napredak se koristi za razvoj novih vrsta narkotika

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
Kancelarija UN za drogu i kriminal: Tehnološki napredak se koristi za razvoj novih vrsta narkotika

Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC) upozorila je u Svetskom izveštaju o drogama za 2026. godinu da krijumčari koriste tehnološki napredak i globalnu nestabilnost za razvoj novih vrsta droga i širenje na nova tržišta.

Izvršna direktorka UNODC Monika Džuma izjavila je da međunarodna zajednica mora istovremeno da suzbija organizovane kriminalne grupe i smanjuje potražnju za narkoticima. "Već trpimo posledice – milione prevremenih smrti, izgubljene godine zdravog života, mreže za krijumčarenje droge koje narušavaju ekonomije, uništavaju živote i zajednice i produbljuju nesigurnost i nasilje", rekla je Džuma. Prema izveštaju, neku vrstu droge tokom 2024. godine koristio je 331
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