Miroslavljevo jevanđelje tokom vikenda pred posetiocima Narodnog muzeja

N1 Info pre 3 sata  |  Beta
Miroslavljevo jevanđelje tokom vikenda pred posetiocima Narodnog muzeja

Miroslavljevo jevanđelje biće izloženo u Narodnom muzeju Srbije u Beogradu sutra i u nedelju, 27. i 28. juna.

Muzej je na društvenim mrežama naveo da će ulaz biti besplatan. "Povodom Vidovdana, Miroslavljevo jevanđelje biće izloženo za javnost 27. i 28. juna, pružajući posetiocima dragocenu priliku da vide jedan od najznačajnijih spomenika srpske pismenosti i kulture", naveo je Muzej. Ta rukopisna knjiga potiče iz 12. veka i najstariji je srpski rukopis napisan ćirilicom. To je i najznačajniji spomenik srpske pismenosti koji je zbog svoje izuzetne istorijske, kulturne i
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