Movsesijan (PSG): „Jasno vidimo Srbiju kao buduću članicu EU, evropski put nema alternativu“

Potpredsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Aris Movsesijan izjavio je danas da PSG "jasno vidi" Srbiju kao buduću članicu Evropske unije, ističući da evropski put nema alternativu.

Govoreći o političkoj situaciji u zemlji, istakao je da je društvo duboko podeljeno i naveo da je za to odgovorna "dugogodišnja politika vlasti". "Demokratija podrazumeva različita mišljenja, ali i institucije koje funkcionišu, parlament koji kontroliše izvršnu vlast i izbore na kojima građani mogu da promene vlast", rekao je potpredsednik PSG. Dodao je da je najvažnije vratiti poverenje u institucije - od pravosuđa i zdravstva do izbornog procesa. "Danas gotovo