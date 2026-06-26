Najmanje 920 poginulih u zemljotresima u Venecueli, hiljade povređenih: Spasioci još tragaju za žrtvama

Broj poginulih u Venecueli porastao je na 920, dok je povređenih više od 3.000, piše CNN.

Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su Venecuelu tokom noći između srede i četvrtka. Američki geološki zavod saopštio je da je reč o retkoj pojavi poznatoj kao "dublet", odnosno dvostruki zemljotres. Posle ova dva potresa zabeleženo je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. Mnogi se vode kao nestali ili su i dalje zarobljeni pod ruševinama, dok spasilačke ekipe tragaju za preživelima i tokom noći. Brojni stanovnici ostali su bez krova nad glavom