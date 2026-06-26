U Kragujevcu počeo 16. Arsenal Fest, zvezda prve večeri švedska grupa The Cardigans

U Kneževom arsenalu u Kragujevcu sinoć je otvoren 16.

Arsenal Fest na kom će do 27. juna nastupiti više od 50 bendova iz Srbije, regiona i sveta. Program na Main Stage-u otvorila je finska Sonata Arctica, publika je potom dočekala legendarne Partibrejkerse, a Cane i njegov bend još jednom su potvrdili zašto decenijama važe za jedan od najvažnijih rok sastava ovih prostora, naveli su organizatori. Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri usledio je nakon toga, nastupom švedskih pop ikona The Cardigans. Njihovi