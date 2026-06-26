Vučićević: Prilično sam siguran da predsedničkih izbora neće biti bez parlamentarnih

Na Vidovdan i uoči Vidovdana, vlast i studenti šalju svoje poruke – u Beogradu Srpska napredna stranka organizuje veliki skup ispred Doma Narodne skupštine pod sloganom "Srbija, jedna porodica", dok studenti u Kraljevu najavljuju novo okupljanje “Sve se vidi na Vidovdan“ i nastavak pritiska za raspisivanje izbora.

Profesor Fakulteta političkih nauka Dušan Vučićević za N1 kaže da smo relativno blizu izborima, jer su redovni predsednički iduće godine, ali da je prilično siguran da ih neće biti bez parlamentarnih. Gostujući u programu N1 televizije Vučićević je rekao da sutrašnji miting SNS-a treba posmatrati kao jedan segment predizborne kampanje, na kojem je moguće da će izaći sa nekim ciljevima njihove buduće liste. „Ne očekujem nešto novo. Ono što bih očekivao je verovatno